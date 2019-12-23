https://static.news.ru/photo/983cda92-2507-11ea-8e58-fa163e074e61_660.jpg Фото: PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press

Власти Германии до последнего предпринимали попытки остановит вступление в силу американских санкций против «Северного потока-2». МИД ФРГ направило представителям США послание в отношении принятия военного бюджета на 2020 год.

Германия указывает, что Россия и Украина договорились о транзите газа с 1 января 2020 года и меры после введения санкций уже нецелесообразны.

Соглашение о будущем транзите газа было подписано час назад. Результаты будут представлены официально завтра в 14:00, — приводит выдержки из документа газета Bild.

МИД ФРГ уточняет, что 21 декабря были достигнуты «рамочные договорённости», а конкретный договор по транзиту должен последовать «до конца года». Издание утверждает, что санкции поставили Украину «в гораздо более выгодную позицию» по отношению к России.

А готовность «Газпрома» выплатить $2,9 млрд связана именно с введением Вашингтоном санкций против газопровода. Издание утверждает, что без санкций Россия «никогда бы не согласилась» на реализацию вердикта Стокгольмского суда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия, Украина и Еврокомиссия принимали решение об урегулировании отношений Москвы и Киева в сфере газовых взаимоотношений без оглядки на санкции США. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.