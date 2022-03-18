Германия заявила, что газоснабжение страны следующей зимой не обеспечено

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что газоснабжение страны на следующий зимний сезон пока не обеспечено, передаёт Deutschlandfunk. По его словам, в случае блокировки поставок газа из России власти ФРГ не смогут обогреть все дома и продержать на плаву объекты промышленного производства.

Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа или если будут прерваны поставки из России, то у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность, — сказал министр.

Хабек добавил, что отказ от импорта российского газа может повлечь за собой многие неприятные последствия. Среди них — прекращение работы химических и сталелитейных заводов, системообразующих электростанций и больниц. Тем не менее он подчеркнул, что сейчас в Германии речь идёт о том, чтобы как можно быстрее получить независимость от поставок энергоресурсов из России.

Министр экономики ФРГ Хабек намерен посетить Катар, где пройдут переговоры по вопросам энергопоставок.

7 марта фьючерсы на европейском рынке газа установили новые рекорды. Так, за несколько часов работы биржи исторический максимум был обновлён несколько раз. Цена за тысячу кубометров преодолела отметку в $3700.

Позднее Германия и Норвегия рассмотрели совместный проект строительства единого водородного трубопровода. Он призван связать две страны и уменьшить зависимость Европы от поставок газа из России.