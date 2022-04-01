Германия выступила против оказания военной помощи Украине

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выступил против оказания военной помощи Украине, сообщает немецкая газета Rheinische Post. По его мнению, Киеву трудно понять такую постановку вопроса, но Берлин опасается необдуманных шагов, которые могут привести к худшему развитию событий.

При всём, что мы делаем, мы очень внимательно следим за тем, чтобы не совершить необдуманный шаг, который мог бы превратить Германию в объект нападения со стороны России, — заявил Хабек.

По его словам, Украина не может понять такую постановку вопроса, но в политике приходится вставать перед моральным выбором, поэтому Германии приходится учитывать собственные интересы при планировании политических шагов.

Хабек также добавил, что в ближайшее время ФРГ планирует нарастить объёмы использования возобновляемых источников энергии, что позволит снизить зависимость от российских энергоносителей. Он отметил, что на следующей неделе правительство ФРГ представит пакет законопроектов, предусматривающий ряд мер для данных целей.

Ранее генеральный инспектор Вооружённых сил ФРГ Эберхард Цорн заявил, что Германия не будет задействовать свои силы на территории Украины. Он подчеркнул, что армия ФРГ переориентировалась на оборону страны после событий 2014 года. Той же позиции, по словам Цорна, придерживается и американская администрация.