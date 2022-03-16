Германия выступила против отправки военных НАТО на Украину

Немецкие власти заявили о том, что они выступают категорически против отправки вооружённых сил НАТО на Украину. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, слова которого приводит Gamigdeputy. Он назвал отправку войск красной линией для Альянса.

По этому поводу канцлер много раз говорил, как и французский президент, и американский президент: никакой персонал и никакие солдаты НАТО не будут высылаться за пределы Альянса или на Украину. Для нас это красная линия, — сказал он.

Он считает, что отправка какой бы то ни было миссии поднимет вопросы, является ли она на самом деле гуманитарной или военной.

По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, говорить о возможной отправке миротворцев НАТО на Украину ещё рано, так как в стране всё ещё идут боевые действия.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ранее выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. По его словам, это не будет безоружная миссия, а главной целью группы, по мнению политика, станет «несение гуманитарной помощи».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».