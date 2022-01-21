Германия выдала России экс-советника главы Дагестана Османа Махачева

Германия по запросу российских правоохранителей выдала трёх фигурантов уголовных дел. Один из них бывший советник главы Дагестана Осман Махачев, обвиняемый в получении многомиллионой взятки за назначение на должность главы одного из муниципальных образований республики. Остальные экстрадированные лица разыскивались за кражи и похищение человека, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передаёт МВД Медиа.

В международном аэропорту Франкфурта-на-Майне сотрудники правоохранительных органов Германии передали российским коллегам троих фигурантов уголовных дел. Один из экстрадируемых Осман Махачев ранее занимал должность советника главы Республики Дагестан, — заявила Волк.

Она отметила, что в 2017 году он получил многомиллионное вознаграждение за оказание содействия в назначении взяткодателя на пост главы одного из муниципальных образований республики. В 2019 году Махачева обвинили по статье о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), однако он успел скрыться за границей. В ноябре прошлого года его задержали в Германии.

Другой переданный в РФ злоумышленник является гражданином Грузии. Гоча Пипия разыскивался за совершение кражи в магазине в городе Светлогорске Калининградской области в 2017 году. Он вынес оттуда ювелирные изделия из янтаря и деньги.

Третьим экстрадируемым стал Мурат Айдаров, обвиняемый в похищении человека. Ещё в 1999 году в Еврейской автономной области он избил и заточил в подвал мужчину, который не отдавал ему долг. Айдаров отпустил потерпевшего только после получения расписки на сумму, в четыре раза превышающую размер долга.