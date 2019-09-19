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ФРГ выдала РФ уроженца Северного Кавказа, заочно обвиняемого в попытке вовлечь российских подростков в террористическую организацию в Сирии. Процедура экстрадиции была завершена на днях, подозреваемый уже доставлен в Волгоградскую область.

В ходе допроса подследственный отказался от дачи каких-либо показаний, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя, — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

В 2017 году юноша жил в Германии, тогда ему было 19 лет. По данным следствия, именно тогда он начал переписываться в соцсетях с двумя подростками из России «и стал уговаривать их вступить в незаконное вооруженное формирование» в Сирии.

В конечном итоге подростки согласились, но отправиться в зону боевых действий им помещали сотрудники спецслужб, своевременно отреагировавшие на преступную переписку, — отмечается в пресс-релизе.

Отмечается, что несовершеннолетние соучастники, поддавшиеся вербовке, «оперативно были установлены и привлечены к уголовной ответственности, а их „духовный наставник“ объявлен в розыск».

О том, что мужчина проживает в Германии и оттуда же вёл свою пропагандистскую деятельность, стало известно в апреле текущего года. В рамках взаимодействии с сотрудниками Интерпола он был задержан по месту жительства, — в городе Хузум, — подчёркивается в сообщении.

За попытку принять участие в незаконном вооружённом формировании (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ) на территории иностранного государства сообщники основного фигуранта были приговорены к трём годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов, которые готовились в Кабардино-Балкарии. Планировавший их местный житель уже задержан и даёт показания. Мужчина смастерил самодельные взрывные устройства большой мощности и спрятал их в тайнике вблизи населённых пунктов Чёрная Речка и Алтуд Урванского района. Преступник признал свою вину. Ранее он уже был судим за терроризм. Связан ли он с какими-либо террористическими организациями или действовал в одиночку, пока неизвестно, писал News.ru.