Германия сообщила о проявлении нового типа коронавируса раньше Британии

https://static.news.ru/photo/f760e19a-4954-11eb-a11c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grant Falvey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкое издание Die Welt настаивает на том, что новый тип коронавируса, обнаруженный в Британии, далеко не новый. Он проявился в Германии ещё в ноябре этого года.

Накануне в СМИ появились сообщения, что «британский» тип COVID-19 был официально зафиксирован в Германии 24 декабря в регионе Баден-Вюртемберг. Но специалисты медицинского университета Ганновера в Нижней Саксонии выяснили, что первый случай такого типа инфекции проявился в Германии ещё в ноябре.

О результатах исследования учёных Ганноверского университета сообщило Министерство здравоохранения Нижней Саксонии, пишет газета. Вирус был найден у старика, который умер в результате заболевания, а также у его жены. Лаборатория в клинике Charité подтвердила этот результат.

Как установило министерство, дочь умершего пожилого человека в середине ноября была в Британии, где и заразилась новым штаммом вируса. Сейчас она и жена старика выздоровели, других людей, которых могли заразить эти женщины, специалисты университета не выявили.

Из всего этого власти сделали вывод, что проявление этого варианта является «дополнительным поводом» особо строго придерживаться действующих ограничений и гигиенических мер. Это, по мнению экспертов, лишает шанса распространяться любой вирус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики Нидерландов зафиксировали 11 случаев заражения выявленным в Великобритании штаммом коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Хуго де Йонге парламенту. Несколько случаев заражения могут быть связаны со вспышкой COVID-19 в начальной школе в Роттердаме.