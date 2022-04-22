Германия возьмёт кредит €40 млрд на фоне событий на Украине

Агентство Bloomberg узнало о намерении Германии взять кредит €40 млрд для смягчения экономических последствий из-за поставок вооружения Украине и роста цен на энергоресурсы. В этом случае сумма нового госдолга страны составит €140 млрд.

Как сообщили источники издания, корректировка необходима для финансирования ряда мер правительства ФРГ, в частности, на компенсацию высокой стоимости цен на энергоносители для компаний и потребителей.

Соответствующий план будет представлен германскому правительству 27 апреля.

Между тем глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен заявил, что нет никаких оправданий для введения Германией эмбарго на российские энергоносители. Это станет катастрофой для экономики, которая будет парализована.

Ранее колумнист Spiegel Александр Нойбахер заявил, что оставшиеся в стране три атомные электростанции могут облегчить последствия отказа от российского газа, если их не закроет правительство Германии. Власти обязались до конца этого года остановить последние три действующие АЭС — «Изар 2», «Эмсланд» и «Неккарвестхайм 2».