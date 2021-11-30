Германия призвала НАТО использовать все шансы для диалога с Россией

Исполняющий обязанности главы МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что НАТО должна использовать любые возможности для диалога с Москвой. В вопросе передвижения российских войск страны-члены Альянса настаивают на открытости России, написал дипломат в Twitter.

Мы должны использовать все возможности для диалога с Россией. Страны НАТО требуют транспарентности в том, что касается передвижения российских войск, — говорится в его сообщении.

Масс также предупредил Москву о серьёзных политических и экономических последствиях, которые наступят, если будет нарушена территориальная целостность Украины.

Свой пост дипломат разместил по итогам первого дня встречи с коллегами из стран-членов НАТО в Риге. Днём 30 ноября он уверял, что двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются для России открытыми.

Ранее стало известно, что НАТО не знает намерений России в отношении Украины, но готовится к вероятности применения Москвой военной силы против республики. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также отметил, что 1 декабря главы МИД стран НАТО встретятся с министрами иностранных дел Украины и Грузии.