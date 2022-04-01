Германия прекратит сотрудничество с Россией и Белоруссией в налоговой сфере

Правительство ФРГ приостановило сотрудничество с РФ и Белоруссией в налоговой сфере, сообщает Spiegel, приводя письмо главы Минфина Германии Кристиана Линднера его украинскому коллеге Сергею Марченко. По данным агентства, власти Украины просили пойти на это.

Мы настроены решительно наносить России и Белоруссии дальнейший экономический ущерб, — написал в письме Линднер.

В частности, новые ограничения коснутся обмена информацией между тремя странами. Так, власти Германии приостановят компенсацию налога на доходы российских физлиц и фирм, зарегистрированных в ФРГ. По словам немецкий властей, это скажется на возможности для граждан и юрлиц РФ избегать двойного налогообложения.

Также Линднер сообщил министру финансов Украины, что ФРГ выступает за исключение РФ и Белоруссии из всех органов Организации экономического сотрудничества и партнёрства.

Тем временем премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о продлении на полгода уплаты налога по упрощённой системе для предпринимателей с последующей рассрочкой. Под его действие подпадают около 30 отраслей. Документ опубликован в Telegram-канале правительства РФ.