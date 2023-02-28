Германия пожаловалась на соседей из-за диверсии на «Северных потоках» Немецкий депутат Котре: союзники не делятся информацией по диверсии на «Северных потоках»

Фото: Danish Defense Ministry / XinHua / Global Look Press

Депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что организаторы расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» отказываются предоставить Берлину данные о случившемся, передает ТАСС. По словам парламентария, расследование не является прозрачным и не осуществляется с «надлежащим напором». Он выразил уверенность в том, что властям ФРГ известно, что за подрывом трубопроводов могут стоять западные государства.

Расследование не является прозрачным. Оно не осуществляется с надлежащим напором. Федеральное правительство игнорирует тот факт, что Норвегия, Швеция и Дания не делятся информацией, — сказал Котре.

Он также обрушился с критикой на немецких журналистов, которые, по его мнению, прикрывают немецкие власти. Он назвал произошедшее самым крупным террористическим актом против инфраструктуры страны.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Евросоюза не отреагировали на подрыв «Северных потоков» своим ближайшим союзником (США. — NEWS.ru), пытаясь тем самым замести факты под ковер, чтобы не вызвать недовольство Вашингтона. По его словам, Европа на протяжении всей истории еще никогда не была настолько подвластна Соединенным Штатам.