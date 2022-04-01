Германия поставит Украине 58 бронетранспортеров

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт одобрила очередную поставку оружия для украинской армии. Таким образом Украина получит 58 бронетранспортёров из запасов Национальной народной армии ГДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранную газету Welt am Sonntag.

Оснащённые пушками и пулемётами бронетранспортёры являлись стандартным вооружением стран Варшавского договора, а во владение Германии они перешли после воссоединения страны в 1991. Однако Германия передала их Швеции, которая, в свою очередь, продала их чешской компании. Именно она пытается продать оружие украинской армии, но для этого ей требовалось разрешение Германии.

Ранее CNN сообщало о малой вероятности выполнения США и их союзниками гарантий безопасности, которых от них ждёт Украина. Несмотря на намерения придерживать нейтральной стороны в вопросах вступления в НАТО, Незалежная всё же надеется на поддержку со стороны Запада.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что поставки оружия Западом безответственны, а его бесконтрольная раздача населению может привести к серьёзной угрозе для стран Европы. Кроме того, глава ведомства пообещал «адекватно» отреагировать на реализацию поставок оружия Украине членами НАТО.