Германия поставила на Ближний Восток оружие на сумму более €1 млрд

https://static.news.ru/photo/c3db3c40-4db8-11eb-a19f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/Global Look Press

Экспорт оружия из Германии в страны Ближнего Востока в 2020 году превысил €1 млрд. Об этом заявили в партии «зелёных» со ссылкой на ответ кабмина страны на соответствующий парламентский запрос.

Основная часть контрактов на поставки оружия была заключена с Египтом. Их общая сумма составила €752 млн. Более чем на €300 млн экспортировано оружия в Катар. Помимо них в числе покупателей ОАЭ, Кувейт, Иордания и Бахрейн.

Представитель партии «зелёных» Омид Нурип отметил, что все эти страны так или иначе имеют отношение к конфликтам в Йемене и Ливии. Он также указал на то, что действия правительства противоречат заявлениям о «рестриктивной продаже» оружия в страны Ближнего Востока.

Между тем, что правительство говорит, и тем, что делает, зияет огромная дыра, — цитирует его DPA.

Ранее NEWS.ru писал, что страны Евросоюза решили координировать политику относительно поставок оружия Турции. Причиной тому послужила операция Анкары в Сирии.

Турецкое командование начало перебрасывать свои войска на северо-восток Сирии 9 октября 2020 года. Президент Реджеп Эрдоган пояснял, что намерен создать буферную зону для защиты своей границы. Кроме того, туда турецкие власти намерены вернуть сирийских беженцев, которые в настоящее время находятся на территории страны.