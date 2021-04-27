Германия поддержала готовность Кремля вести диалог с Байденом

https://static.news.ru/photo/dd3ca394-a764-11eb-ab83-96000091f725_660.jpg Хайко Маас Фото: Markus Schreiber/dpa/Global Look Press

Власти Германии приветствуют желание Кремля откликнуться на предложение американского президента Джо Байдена о диалоге. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед переговорами со своим словацким коллегой Иваном Корчоком. Его слова приводит ТАСС.

Хорошим сигналом, который мы сейчас слышим, является то, что, как кажется, в Кремле готовы откликнуться на предложение о диалоге со стороны американского президента, — заявил немецкий министр.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал журналистам, что Москва предложила Вашингтону начать диалог по стратегической стабильности, а также обсудить планы создания среды бесконфликтного существования. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поставил задачу обсудить вопросы стратегического вооружения с американскими коллегами. Рябков добавил, что современная система контроля над вооружениями находится в кризисе.

26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Путиным и Байденом пройдут летом, но точная дата ещё не назначена. Кроме того, неизвестно, в какой стране встретятся два лидера. Он добавил, что следует проанализировать ещё множество факторов перед тем, как окончательно договориться.

Американский президент позвонил Путину 13 апреля. Он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. Через день глава Белого дома ввёл против России очередные санкции. При этом в Белом доме заявили, что хотят снизить напряжённость в отношениях с РФ. Антироссийские санкции не расцениваются в Вашингтоне как единственный инструмент для организации диалога с Москвой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она пояснила, что американская администрация считает «критически важным» привлечь Россию к ответственности за «неприемлемые» действия.