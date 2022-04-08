В Германии не исключили передачу Украине списанных БМП

Украина может получить от Германии бронетранспортеры Marder, которые производились в 1970-е годы, сообщает немецкое агентство Spiegel. Данные машины списаны, им требуется ремонт. Запрос на поставку БМП Киев направил в Берлин несколько дней назад.

Киев уже несколько дней ждёт ответа от Германии на поставку 100 бывших в употреблении боевых машин пехоты Marder. Статус запроса в настоящее время неясен. Перед поставкой на Украину их пришлось бы ремонтировать — это заняло бы время и было бы слишком поздно для Украины. Но первые 20 Marder могут быть доставлены в течение шести-восьми недель, — сообщает издание.

БМП Marder находились в производстве в Германии с 1970 по 1975 год. Общее число выпущенных машин превысило 2100 единиц. В 2010 году Marder был окончательно списан и заменён на БМП Puma.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт ранее заявила, что вооружённые силы Германии достигли предела в плане поставок оружия украинской стороне из запасов бундесвера. По её словам, немецкие военнослужащие сами должны быть в состоянии обеспечивать свою безопасность и безопасность своей страны. Ламбрехт пояснила, что Украина на выделенные Евросоюзом деньги может закупать новое оружие напрямую у оборонных концернов Германии.