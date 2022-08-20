Германия планирует передать Украине 20 ракетных установок и 2000 ракет Правительство ФРГ намерено передать Украине 20 ракетных установок и две тысячи ракет

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Германия намерена направить Киеву 20 ракетных установок калибра 70 миллиметров на спецавтомобилях, а также две тысячи ракет. Об этом сообщает на сайте правительства ФРГ. Ранее там появилась специальная страница, куда заносятся данные о поставках вооружения — как состоявшихся, так и запланированных.

В сообщении отмечается, что речь идет о прямой поставке боевых средств со стороны немецкой промышленности в рамках программы модернизации армии.

Сроки поставки будут зависеть от исполнения ремонтных работ либо производство еще не завершено, — поясняют на сайте.

Ранее немецкое Министерство обороны неоднократно заявляло о том, что у них нет возможности поставлять на Украину то оружие, которого требуют киевские власти, поскольку резерв бундесвера исчерпан.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter написал, что поставки вооружения Киеву являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Дипломат отметил, что военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта.