https://static.news.ru/photo/e81e5696-6a0b-11ea-87b7-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Николай Гунгазов/Global Look Press

В Германии не будут праздновать 75-летие окончания Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса. Решение принял президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президент принял решение, по которому из-за текущей ситуации назначенное им официальное празднования 75-летия победы во Второй мировой войны и освобождения Европы от национал-социализма не состоится, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД ФРГ.

На мероприятии должен был выступить лидер ФРГ, бундесканцлер Ангела Меркель и другие политики страны. Также ожидались визиты зарубежных гостей.

Как писал NEWS.ru, превращение коронавирусной инфекции в пандемию и заражение десятков тысяч человек в Европе привело к отмене массовых мероприятий, праздников, крупных спортивных событий. В Москве запрещено проведение мероприятий с числом участников более 50 человек.