Германия отказалась поставлять Украине 100 бронетранспортёров типа Marder

Правительство Германии отказало Украине в поставке 100 бронетранспортёров типа Marder и другого тяжёлого вооружения, сообщает издание Welt со ссылкой на источники. В Минобороны ФРГ пояснили, что не могут самостоятельно распоряжаться БМП, так как они связаны обязательствами с НАТО, и решение об их использовании принимает Альянс.

Запрос на БМП Marder действительно поступал. Все наши БМП связаны обязательствами с НАТО, поэтому и решение об их выводе с позиций будет приниматься в рамках НАТО, — заявили в Минобороны ФРГ.

По данным издания, министр обороны Украины Алексей Резников отправил письмо, в котором попросил оборонное ведомство Германии передать 100 бронетранспортёров типа Marder и другое тяжёлое вооружение. Официального ответа он не получил, однако смог дозвониться до немецкой коллеги Кристины Ламбрехт, которая находилась в Вашингтоне. В итоге министр обороны Украины получил отказ.

Ранее Ламбрехт одобрила поставку для украинской армии 58 бронетранспортёров, которые принадлежали армии ГДР.

Оснащённые пушками и пулемётами бронетранспортёры являлись стандартным вооружением стран Варшавского договора, а к Германии перешли после объединения страны в 1990 году. Однако затем ФРГ передала их Швеции, которая, в свою очередь, продала БМП чешской компании.

Именно она пытается продать бронетранспортёры украинской армии, но для завершения сделки ей требовалось разрешение Минобороны Германии.