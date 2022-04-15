Сейшельские Острова не будут вводить санкции против России без согласия ООН

Члены правительства Сейшельских Островов заявили, что они не собираются вводить санкции против России без согласия ООН. Об этом заявили в посольстве в Виктории, пишет ТАСС. Дипломатические представители подчеркнули, что государство руководствуется внешнеполитическими решениями по принципу «друзья для всех, ни для кого не враги». В посольстве Виктории также призвали стороны к урегулированию конфликта на Украине.

Республика Сейшельские Острова является членом Движения неприсоединения и в своей внешней политике следует принципу «друзья для всех, ни для кого не враги». В духе этой установки руководство Сейшел призывает все стороны к скорейшему мирному урегулированию ситуации на Украине, подчеркивая при этом, что Виктория не намерена присоединяться к каким-либо санкционным мерам, вводимым без одобрения ООН, — сказано в сообщении.

Сербия не стала вводить санкции против России по соображениям морали и считает этот шаг правильным. Глава сербского государства Александр Вучич выразил мнение, что в политике очень важна мораль, особенно в отношениях между странами. Вучич отметил, что в условиях антироссийских санкций стране пока удаётся держаться без серьёзных последствий. Но какие они будут в будущем — неизвестно.

МИД КНР выразил протест главе делегации Евросоюза в Пекине в связи с ведёнными в отношении КНР санкциями. Замглавы ведомства Цинь Ган заявил, что ограничения не имеют законных оснований, поскольку основаны на недостоверной информации.