Германия окажет Бейруту помощь в размере €10 млн

https://static.news.ru/photo/ef38cbc2-da0f-11ea-91a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Глава немецкого МИД Хайко Маас сообщил, что Германия предоставит ещё €10 млн Ливану в качестве помощи для Бейрута, который сильно пострадал из-за взрыва.

Я рад, что могу обещать сегодня от лица правительства ФРГ дополнительные €10 млн, — привели слова министра иностранных дел ФРГ в РИА Новости.

Он отметил, что власти Ливана должны взять на себя ответственность и провести расследование взрыва аммиачной селитры, чтобы население не потеряло доверие к правительству.

Как писал NEWS.ru ранее, немецкие власти выделили более €1,5 млн в качестве немедленной гуманитарной помощи Ливану по линии Германского общества Красного Креста (DRK) в связи со взрывом в Бейруте. В МИД ФРГ сообщили, что 8 августа 2020 года в направлении Ливана вылетел рейс DRK с 43 тоннами гуманитарной помощи, в том числе с наборами для оказания первой помощи, покрывалами, инструментами, медикаментами и защитной одеждой для недопущения заболевания COVID-19.