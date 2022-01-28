Бербок: ФРГ несёт ответственность перед Украиной из-за Второй мировой войны

Германия несёт ответственность перед странами бывшего СССР, в частности перед Украиной, за причинённые во время Второй мировой войны страдания, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью изданию WAZ. По её словам, Берлин должен сделать всё возможное для предотвращения новой военной эскалации.

Именно поэтому мы также несём историческую ответственность за то, чтобы сделать всё возможное для предотвращения новой военной эскалации, — отметила она.

Глава МИД подчеркнула, что Россия также пострадала во время Второй мировой войны, однако ответственность Берлина перед Москвой она не прокомментировала.

Ранее Бербок заявила, что вступление Украины в НАТО не значится в повестке дня. По её словам, Североатлантический альянс пока не собирается принимать к себе страны из Восточной Европы.

До этого министр заявила, что Берлин и Москва продолжат обсуждать вопрос о возвращении к переговорам в рамках «нормандского формата». Она отметила, что все стороны заявили о своей приверженности минским договорённостям.

Бербок добавила, что Германия готова к диалогу с РФ относительно общей безопасности в Европе, а продолжение переговоров в рамках Совета Россия — НАТО является хорошим и важным сигналом на фоне безмолвия последних двух лет.

При этом на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой она подчеркнула, что Запад в переговорах с РФ не будет ставить под сомнение независимость Украины.