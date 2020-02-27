Кризисный штаб по противодействию эпидемии заболевания COVID-19 создан властями Германии. Об этом заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан.
По его словам, цепочки, по которым идёт заражение коронавирусом, стало практически невозможно отследить. Это мешает понять, удастся ли остановить распространение инфекции,
Шпан призвал граждан не поддаваться панике и отметил, что к настоящему моменту в Германии подтверждён 21 случай заражения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что санитарные власти США проанализировали различные виды поверхностей с точки зрения среды обитания коронавируса. Выяснилось, что на бумаге или пластике он задерживается дольше всего. Медь или сталь позволяют вирусу сохраняться около двух часов.
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