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Соучастник расправы над известным мексиканским журналистом Хавьером Вальдесом, посвятившим свою деятельность освещению проблемы с наркотиками в стране, проведёт за решёткой 14 лет и восемь месяцев. Такой приговор в отношении Эриберто Пикоса Барраса вынес суд после слушаний, продолжавшихся около восьми часов.

Это первое решение суда по делу об убийстве Вальдеса, отмечает La Jornada. Вальдес был застрелен в Кульякане напротив редакции газеты, в которой он работал, 15 мая 2017 года. Прокуроры пришли...