Германия обвинила Россию в кибератаках накануне выборов в бундестаг

МИД ФРГ обвинил хакерскую группу Ghostwriter в кибератаках на политиков и партии перед выборами в бундестаг и местные парламенты Германии. Представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе заявила, что за хакерами стоят работники российской разведки, сообщает ТАСС.
Зассе
Ранее компьютеры около 40 депутатов в Германии подверглись хакерским атакам. Атакам подверглись члены бундестага и депутаты региональных парламентов. Большинство из них входят в состав Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии. Спецслужбы страны предполагают, что к ним причастна группировка Ghostwriter, которая может быть связана с Россией, однако до сих пор не предоставили никаких доказательств в поддержку этой версии.