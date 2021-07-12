Германия обвинила Россию в кибератаках накануне выборов в бундестаг

МИД ФРГ обвинил хакерскую группу Ghostwriter в кибератаках на политиков и партии перед выборами в бундестаг и местные парламенты Германии. Представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе заявила, что за хакерами стоят работники российской разведки, сообщает ТАСС.

Зассе рассказала , что в Германии в преддверии выборов совершаются попытки получить доступ к персональным данным депутатов Бундестага и ландтагов. По её мнению, эти атаки могут служить подготовкой к кампаниям по дезинформации и ведутся группировкой хакеров Ghostwriter, за деятельностью которой стоит российское Главное разведывательное управление (ГРУ), о чём у правительства ФРГ есть надёжные сведения. Зассе призвала Россию «немедленно положить конец» этой деятельности.

Ранее компьютеры около 40 депутатов в Германии подверглись хакерским атакам. Атакам подверглись члены бундестага и депутаты региональных парламентов. Большинство из них входят в состав Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии. Спецслужбы страны предполагают, что к ним причастна группировка Ghostwriter, которая может быть связана с Россией, однако до сих пор не предоставили никаких доказательств в поддержку этой версии.