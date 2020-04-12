Германия обвинила Китай в пропаганде на фоне пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/9d1c11e2-7ccb-11ea-b232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/www.imago-images.de/Global Look Press

Китай ведёт активную пропаганду относительно распространения коронавируса. Пекин пытается поставить под сомнение роль КНР как страны происхождения инфекции. Об этом заявили в контрразведке Германии.

В ведомстве утверждают, что представители Китая неоднократно контактировали с чиновниками правительства ФРГ на предмет положительной оценки усилий КНР в борьбе с коронавирусом. Пекин старается подчеркнуть свои действия по оказанию помощи западным странам, представляя себя в качестве надёжного партнёра, справившегося с кризисом.

В связи с этим МИД Германии порекомендовал другим министерствам не отвечать на запросы КНР, сообщает издание Welt am Sonntag.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас раскритиковал КНР и США за действия в отношении пандемии. По его словам, Пекин принял чрезмерно авторитарные меры, а Вашингтон — слишком долго не уделял проблеме должного внимания.