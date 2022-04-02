Германия пригрозила России и лично Путину ужесточением санкций

Германия с 4 апреля начнёт обсуждение вопроса об ужесточении антироссийских санкций вместе со своими партнёрами, сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в Twitter. Он подчеркнул, что президента России Владимира Путина могут ждать персональные рестрикции.

Вместе с нашими партнёрами мы с завтрашнего дня начнём обсуждение вопроса об ужесточении санкций против Путина, — констатировал Линднер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в ответ на просьбу глав Донецкой и Луганской народных республик о помощи. После этого на Россию обрушился ряд санкций, которые коснулись как физических, так юридических лиц.

Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что никто не мог представить себе ситуацию, когда санкции вводятся против главы государства. По его словам, Запад «перешёл грани разумности» и теперь «готов на любые глупости».

Накануне о намерении усилить санкции в адрес России заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она также сообщила о том, что ФРГ готова предоставить Украине гарантии безопасности, отметив, что переговоры Москвы и Киева не дают повода говорить о том, что прорыв в ситуации на Украине близок.