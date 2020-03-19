Министры иностранных дел ФРГ и Японии Хайко Маас и Тосимицу Мотэги договорились о взаимодействии в создании вакцины от коронавируса.
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Международная борьба с распространением коронавируса была центральной темой переговоров, — говорится в сообщении.
Кроме того, министры договорились о сотрудничестве в области обмена информацией. Также обсуждались вопросы торговли и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в партии власти считают необходимым ввести меры уголовного наказания за побег с карантина. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции «Единой России» Андрей Исаев.
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