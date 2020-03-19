https://static.news.ru/photo/3adb5a9e-69e6-11ea-b8bb-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Министры иностранных дел ФРГ и Японии Хайко Маас и Тосимицу Мотэги договорились о взаимодействии в создании вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МИД Германии. По её словам, обе стороны выразили намерение тесно сотрудничать в разработке вакцины и лекарств против COVID-19.

Международная борьба с распространением коронавируса была центральной темой переговоров, — говорится в сообщении.

Кроме того, министры договорились о сотрудничестве в области обмена информацией. Также обсуждались вопросы торговли и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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