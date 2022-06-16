Германия хочет договориться с Канадой о поставках газовых турбин Siemens

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Германия ведёт переговоры с правительством Канады о поставках газовых турбин Siemens, необходимых для поставок топлива по «Северному потоку». Компания не может вернуть агрегаты после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций, пишут «Известия».

Берлин находится в контакте с правительством Канады по поводу поставки газовых турбин Siemens. Предоставить подробности мы не можем, — приводит газета комментарий представителя в министерстве экономики и защиты климата страны (BMWK) Сюзанне Унгард.

Из-за отсутствия отремонтированных турбин Газпром принял решение сократить поставки топлива в Европу. Власти Германии на фоне ситуации на Украине приняли решение отказаться от поставок российского газа. По прогнозу BMWK, страна станет полностью независимой от российского газа к лету 2024 года. Но на сегодня ФРГ старается сохранить поставку энергоносителей из России.

По словам депутата Европарламента Гуннара Бека, если Германия окажет нужное политическое влияние, то стране будет предоставлено исключение и санкции, которые препятствуют поставке турбин Siemens, отменят.

Это чисто политический вопрос, потому что крупные государства Евросоюза всегда могут отстаивать свои интересы, — заявил изданию немецкий депутат, отметив, что в ближайшее время ФРГ точно не сможет обойтись без российского газа.

На этом фоне биржевые цены на газ в Европе ускорили рост и выросли в стоимости не менее чем на 10% после заявления представителей компании «Газпром» о сокращении поставок по «Северному потоку». Как следует из данных лондонской биржи ICE, они превысили $1150 за тысячу куб. м.