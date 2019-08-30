https://static.news.ru/photo/c8859ef0-cc7e-11e9-9752-fa163e074e61_660.jpg Фото: PAP/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Германия примет ответственность за преступления времён Второй мировой войны. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Сообщение прозвучало в ходе выступления президента в польском городе Велюнь на памятных мероприятиях, посвящённых годовщине нападения Германии на Польшу. Оно и положило начало Второй мировой войны.

Здесь началась немецкая ненависть, которая прошла через всю Польшу и Европу, — заявил Штайнмайер, выступление которого транслировало Польское телевидение .

Он добавил, что это была огромная волна разрушений, называемая войной, а немцы допустили геноцид в Польше. В Германии эту историю не забудут, добавил президент, повторив извинения на польском языке.

Президенты Польши и Германии почтили минутой молчания первых жертв Второй мировой войны. В память о бомбардировке мирно спящего города 80 лет назад в Велюне взвыли сирены, а затем прозвучали гимны Польши и ФРГ.

Ранее News.ru сообщал, что заместитель главы министерства иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. По его словам, это стало следствием незаинтересованности Москвы в сохранении «духа исторической правды».