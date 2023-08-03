Герцогиня Йоркская дала имя своей груди после удаления раковой опухоли The Telegraph: герцогиня Йоркская назвала свою грудь Дереком и Эриком после мастэктомии

Фото: IMAGO/RW/Global Look Press

Сара Фергюсон

63-летняя Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон рассказала, что в июне перенесла мастэктомию (операцию по удалению раковой опухоли в груди), пишет The Telegraph. Бывшая супруга принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II и принца Филиппа, сообщила в подкасте Tea Talks, что находится в ремиссии. Она назвала свои восстановленные молочные железы Дереком и Эриком.

Сейчас я примиряюсь со своим новым лучшим другом Дереком, он слева и очень важен, потому что спас мне жизнь. Меня просто рассмешило, что теперь у меня есть друг, который все время со мной и который защищает своим щитом брони. Другую [грудь] зовут Эрик. Бедному Эрику справа довольно грустно, потому что он не такой бодрый, как Дерек слева, но я приведу Эрика в равновесие, не волнуйтесь, — сообщила она.

Герцогиня перенесла операцию в лондонской больнице короля Эдуарда VII после того, как у нее обнаружили опухоль во время плановой маммографии, После этого она призвала других женщин регулярно проходить обследование, пишет издание. Фергюсон добавила, что ей становится намного лучше, однако в ближайший месяц она не планирует вести активную жизнь и путешествовать.

Мне нужно время, чтобы примириться с тем фактом, что на данный момент у меня новая модель [груди]. Я горжусь хирургами и докторами, которые ухаживали за мной в больнице, — сообщила Фергюсон.

Герцогиня добавила, что ее отец Рональд Фергюсон страдал раком простаты, а ее отчиму Гектору Баррантесу был всего 51 год, когда он умер от рака.

Ранее принц Чарльз заявил, что обвинения в изнасиловании, выдвинутые против принца Эндрю, являются неразрешимой проблемой, которая навсегда помешает его брату вернуться к общественной жизни.

До этого стало известно, что принц Эндрю стал обвиняемым по делу об изнасиловании после того, как в окружной суд Манхэттена был подан иск от имени Вирджинии Джуфре. Адвокаты американки заявили, что член королевской семьи как минимум трижды насиловал их доверительницу в 2000–2002 годах, когда та была несовершеннолетней.

Издание The Times сообщило, что эта новость нанесла большой и нежелательный ущерб монархии.