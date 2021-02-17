Герцога Эдинбургского Филиппа госпитализировали в Лондоне

https://static.news.ru/photo/5b882174-712d-11eb-8014-96000091f725_660.jpg Герцог Эдинбургский Филипп Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруг королевы Великобритании 99-летний герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован в Лондоне из-за недомогания.

Отмечается, что принца-консорта отвезли в больницу имени короля Эдварда VII в Лондоне по совету врачей после того, как он почувствовал себя плохо. Заявление об этом сделали в Букингемском дворце.

Госпитализация герцога — мера предосторожности, [принятая] по совету врача Его Королевского Высочества после того, как он почувствовал недомогание, — цитирует РИА Новости официальное сообщение.

По рекомендации медиков герцог пробудет в больнице несколько дней для наблюдения и отдыха.

Как писал NEWS.ru, 9 января королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп прошли вакцинацию от COVID-19. Прививки им сделали в Виндзорском замке, где королева и её супруг проводят локдаун. Какой именно вакциной они были привиты, не указывается. Елизавета и Филипп приняли решение о вакцинации после консультации с лечащими врачами.

Кампания по вакцинации населения стартовала в Великобритании в декабре. Пока препарат доступен только людям из группы риска, в первую очередь её получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. Королеве на сегодняшний день 94 года, принцу Филиппу — 99. Прививки они получили, поскольку входят в приоритетную группу. В данный момент вакцинировано уже около 1,5 млн жителей Британии.