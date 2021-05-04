Герб СССР хотят снять с монумента «Родина-мать» в Киеве

https://static.news.ru/photo/3bda4dc6-ad22-11eb-a466-96000091f725_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Герб СССР по сегодняшним законам Украины является запрещённой символикой, поэтому его намерены снять с монумента «Родина-мать», расположенного на правом берегу Днепра в Киеве, сообщает «Взгляд».

Издание отмечает , что власти Украины уже нашли средства на демонтаж части монумента, который представляет собой женщину, держащую в поднятых руках щит и меч, на щите и изображён герб СССР.

Внук соавтора скульптуры Василий Бородай считает, что после снятия с памятника щита с гербом нарушится равновесие монумента.

Руки статуи держатся на специальном противовесе, и если снимать ту, что со щитом, нарушится баланс другой — с мечом. Если же снимать с руки только щит, который крепится на специальной дуге, то это может вызвать обрушение всей конструкции, — отметил он.

Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко указал, что государства, символика которого размещена на щите, давно нет, а предстоящий демонтаж не станет вандализмом.

Уверен, что демонтаж герба СССР и замена его на украинский герб, рассматриваться в качестве вандализма не может, — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что в конце января 2021 года на Украине снесли последний памятник Владимиру Ленину из тех, которые расположены на открытой территории. Об этом сообщил глава общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков. Он отметил, что памятник стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области.