Гепрокуратура запросила экстрадировать у США экс-мэра Нижнего Новгорода

https://static.news.ru/photo/2c456ac2-1942-11eb-8124-fa163e074e61_660.jpg Олег Кондрашов Фото: Олег Золото/ТАСС

Российская Генпрокуратура обратилась к властям США с просьбой об экстрадиции бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Его объявили в международный розыск в 2018 году в связи с экономическим преступлением.

Российским правоохранителям стало известно, что в сентябре экс-чиновник был задержан в США из-за нарушения иммиграционного законодательства, сообщает «МК».

Кондрашова обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Подробности дела восходят к 2012 году, когда глава администрации со своим заместителем решили оказать содействие предпринимателю в сфере ритуальных услуг и выделить землю под постройку крематория.

По мнению следствия, оба фигуранта получили 17 миллионов рублей. Кондрашов успел скрыться в США и находится в Майами. В случае приезда его ожидает арест сроком на два месяца в качестве меры пресечения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за получение взяток бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьёв получил 10 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Завьяловский районный суд. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.