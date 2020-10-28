Гепрокуратура запросила экстрадировать у США экс-мэра Нижнего Новгорода

Российская Генпрокуратура обратилась к властям США с просьбой об экстрадиции бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Его объявили в международный розыск в 2018 году в связи с экономическим преступлением.
Российским правоохранителям стало известно, что в сентябре экс-чиновник был задержан в США из-за нарушения иммиграционного законодательства,
Кондрашова обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Подробности дела восходят к 2012 году, когда глава администрации со своим заместителем решили оказать содействие предпринимателю в сфере ритуальных услуг и выделить землю под постройку крематория.
По мнению следствия, оба фигуранта получили 17 миллионов рублей. Кондрашов успел скрыться в США и находится в Майами. В случае приезда его ожидает арест сроком на два месяца в качестве меры пресечения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что за получение взяток бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьёв получил 10 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Завьяловский районный суд. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.