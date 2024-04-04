Назван единственный кандидат на пост главы Международного валютного фонда Георгиева стала единственным кандидатом на пост директора-распорядителя МВФ

Фото: IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

Кристалина Георгиева

Единственным кандидатом на пост следующего директора-распорядителя Международного валютного фонда стала нынешняя глава МВФ Кристалина Георгиева, говорится в распространенном письменном заявлении руководства фонда. Период выдвижения кандидатур на эту должность завершился, передает ТАСС.

В среду, 3 апреля 2024 года, завершился период выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя. Был выдвинут один кандидат — действующий директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд потребовал от Украины продать два государственных банка. Речь идет о Сенс-банке и Укргазбанке. Уточняется, что для реализации этого решения Киеву будет необходимо пересмотреть законопроект о приватизации кредитно-денежных организаций. Его планируют представить депутатам Верховной рады в мае.

В настоящий момент МВФ ищет консультанта для совершения сделки. Кандидаты на эту роль будут рассматриваться исходя из нескольких критериев.

Ранее Георгиева заявила, что Россия столкнется с проблемами, несмотря на повышение прогнозов роста экономики организацией в январе 2024 года. Она призвала обратить внимание на то, что «сегодня производство для армии растет и потребление падает». Глава МВФ добавила, что такая же ситуация была в СССР.