Geopolitika: четыре ошибки США заставили мир платить за них

США после распада Советского Союза совершили четыре важные геополитические ошибки, за которые теперь расплачивается весь мир. Тогда Вашингтон решил вместо нормализации отношений с Москвой раздробить Россию, что было первой ошибкой, заявил аналитик Зоран Метер в статье, опубликованной хорватским изданием Geopolitika.

Таким образом, Вашингтон, вероятно, навсегда, упустил возможность для включения России в западные политические, экономические структуры, а также организации безопасности, — отметил автор публикации.

Второй ошибкой США он назвал то, что в Вашингтоне упустили момент, с которого началось превращение Китая в глобального экономического и военного гиганта. Метер считает, что теперь КНР можно остановить лишь с помощью ядерного оружия.

На Ближнем Востоке Вашингтон также ошибся, открыв ящик Пандоры, когда там началась «Арабская весна». Этот промах привёл к ослаблению доминирующих позиций Белого дома в регионе, уверен автор.

Метер назвал четвёртой ошибкой политику, позволившую странам Европы самостоятельно выстроить отношения с Россией, Китаем и Ираном.

За последние десять лет пробудились старые гиганты, такие как Россия и Китай, а также некоторые другие, не менее амбициозные: Индия, Турция, арабский мир, — заключил журналист.

Ранее стало известно, что США потеряли статус мирового гегемона из-за «бессмысленных» военных конфликтов в Ираке и Афганистане, заявил обозреватель Род Дреер в статье для журнала American Conservative. По его словам, никто не давал Вашингтону права быть единоличным арбитром в международных отношениях. Он считает, что сейчас Америка слабее, «в основном из-за собственной глупости».