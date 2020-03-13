https://static.news.ru/photo/6df93090-652c-11ea-b562-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niu Xisitongxunshe/Xinhua/Global Look Press

Ход распространения коронавируса по миру не подтверждает версию о том, что COVID-19 в Китай целенаправленно завезли американские военные. Такого мнения придерживается президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Если вирус был бы спланированной диверсией и его специально создали в лаборатории, чтобы потом занести в Китай, то почему же Соединённые Штаты допустили, чтобы болезнь пришла к ним и посеяла панику сейчас? Не думаю, что за происходящим стоит Вашингтон, — заявил РИА Новости эксперт.

Он предположил, что COVID-19 возник в результате стечения обстоятельств, в том числе из-за проблем с экологией и несоблюдения санитарных норм в общественных местах.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции, могли завезти военные США. Позднее другой представитель китайского министерства иностранных дел Гэн Шуан добавил, что однозначного мнения об источнике вируса пока нет. По его словам, по мере распространения заболевания появляются всё новые данные об источнике инфекции.

На подобные высказывания представители дипломатического ведомства Китая решились после того, как помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен во время выступления в консервативном фонде «Наследие» в Вашингтоне заявил, что неверная первоначальная реакция КНР на вспышку коронавируса стоила международному сообществу двух месяцев, которые можно было использовать для сокращения масштабов эпидемии. По его словам, вместо задействования передовых методов борьбы с заболеванием вспышка в Ухани была скрыта и якобы есть множество сообщений от граждан Китая, что врачей, которые имели к этому отношение, заставили замолчать или изолировали, чтобы информация о вирусе не распространялась.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превышает 131 тысячу человек. От заболевания скончались около 5 тысяч, вылечились почти 70 тысяч. В России официально зарегистрировано 33 случая заражения.