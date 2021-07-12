Геополитическое унижение Франции: в Госдуме оценили создание AUKUS

Вашингтон занимается геополитическим унижением европейских союзников. Так член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина оценила создание альянса AUKUS и скандал с отзывом российского посла из США. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили, что собираются создать новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США. Во Франции посчитали такой шаг «ножом в спину». После этого Париж отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.

По мнению Елены Паниной, действия США в отношении своих союзников сопровождаются не только экономическим ущербом, но и геополитическим унижением.

Германию лишают возможности вести самостоятельную политику на российском направлении, Францию выдавливают из Азиатско-Тихоокеанского региона, где под её контролем сохранились огромные акватории, — сказала депутат.

Она также напомнила, что ситуация развернулась на фоне грядущих президентских выборов во Франции, где действующий глава государства Эммануэль Макрон хотел бы представить себя согражданам в качестве политика, возвращающего Франции позиции ведущей державы мира.

Панина считает, что Вашингтон относится к своим европейским партнёрам как к вассалам и такое отношение в результате вызовет неизбежную обратную реакцию.

Мы можем прогнозировать, что Европа вскоре предпримет шаги, направленные на достижение большей самостоятельности от США во всех сферах, — заявила российский депутат.

При этом парламентарий напомнила, что США регулярно обвиняют Россию в «злонамеренных действиях», направленных на «подрыв единства Запада». Однако на самом деле подобные действия регулярно совершает сам Вашингтон.