В Луганске завили, что Генштаб ВСУ подготовил план вторжения в ЛНР и ДНР

Генеральный штаб ВС Украины завершил подготовку плана вторжения на территорию Донбасса, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1». Ранее в НМ ЛНР сообщали, что украинские националисты готовят специалистов для диверсий на территории ЛНР и ДНР.

Генштаб ВС Украины уже подготовил план о вторжении на территории республик, он скоро будет утверждён на Совбезе Украины, — сказал Басурин.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Станислав Гаджимагомедов заявил, что западные страны целенаправленно подталкивают Украину к попытке реализовать силовой сценарий в Донбассе. В ведомстве также отметили, что после эскалации ситуации на востоке Украины внимание Запада может быть обращено на Крым.

До этого в ЛНР рассказали, что ВСУ ведут подготовку десантников для заброски в тыл самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Для проверки готовности силовиков к десантированию в населённый пункт Войтово прибыл командующий силовой операцией в Донбассе Александр Павлюк.

В ЛНР также отметили, что свидетельством о подготовке Киевом масштабной провокации в Донбассе может быть отзыв зарубежных представителей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Представители организации находились на территории региона в периоды жёстких военных действий в 2014–2015 годы, поэтому дело не в военной опасности.