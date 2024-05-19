Генштаб Ирана бросил все силы на поиски вертолета Раиси IRIB: генштаб Ирана приказал бросить все силы на поиски вертолета Раиси

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Ирана

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери распорядился бросить все силы армии страны на поиски вертолета с президентом Ибрахимом Раиси, сообщает телеканал IRIB. Кроме того, к поисковой операции привлечены правоохранители.

Все возможности и средства армии исламской республики, КСИР и полиции должны быть задействованы для проведения поисково-спасательных работ в районе крушения вертолета президента и его спутников, — приказал Багери.

Телеканал Press TV также выяснил, что минимум 40 групп оперативного реагирования отправлены на поиски вертолета с иранским лидером на борту.

До этого неназванный иранский чиновник сообщил Reuters, что жизни президента республики и главы МИД Ибрахима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахияна оказались «под угрозой». По его словам, сообщения, которые поступают с места жесткой посадки вертолета, вызывают «очень серьезные опасения».