Генсек ООН обеспокоен событиями в России Гутерриш призвал не допустить дальнейшей напряженности в России

Фото: Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Глава ООН Антониу Гутерриш призвал не допустить роста напряженности в России, заявил заместитель представителя генсека Фархан Хак. Он отметил, что руководитель организации внимательно следит за развитием ситуации и осведомлен о последних сообщениях касательно деэскалации, передает ТАСС.

Генеральный секретарь призывает всех задействованных продолжать действовать ответственно и <...> избегать дальнейшей напряженности, — сообщил Хак.

24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Данные меры были направлены на предотвращение возможных терактов.

Вечером того же дня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.