Генсек ОПЕК: картель не сможет возместить ушедшие с рынка барелли России

енсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.сообщил Евросоюзу, что санкции против России могут привести к наихудшей ситуации с поставками сырья на мировой рынок. Он объяснил это тем, что картель не сможет возместить ушедшие с рынка российские баррели, передаёт ТАСС.

Восполнить потери в таких больших объемах практически невозможно, – цитирует Баркиндо агентство Bloomberg.

Он прогнозирует, что потери поставок нефти из России из-за введённых и будущих санкций потенциально могут превысить 7 млн баррелей в сутки. По словам Баркиндо, такие объёмы далеки за пределами возможностей экспортёров нефти. Эти слова стали ответом на высказывания еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, утверждавшей, что картель несет ответственность за балансирование рынка.

Ранее стало известно, что входящие платежи в системе ЦБ в отрасли добычи нефти и газа в марте снизились на 47,8% к средним yровням за IV квартал 2021 года, сообщил Банк России. Регулятор заявил, что это мoжет быть связано с задержкой оплаты по экспортным поставкам.

Накануне страны Евросоюза не смогли достичь единой позиции по вопросу отказа от российской нефти. Венгрия не является единственным противником эмбарго.