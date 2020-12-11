Генсек ООН заявил о приближении сильнейшего за 80 лет спада в экономике

https://static.news.ru/photo/2bfbc9b8-3bbf-11eb-b0c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Сильнейший за 80 лет экономический кризис может настигнуть человечество в ближайшее время из-за последствий пандемии COVID-19. Об этом заявил генсек Организации объединённых наций (ООН) Антониу Гутерриш.

Социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти. Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причинённый вред. Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий, — цитирует ТАСС главу ООН.

По его словам, уже заметен рост крайней бедности, в некоторых регионах существует риск возникновения голода среди местного населения. Пои этом Гутерриш подчеркнул, что причиной этого является также и неравенство, и несправедливое устройство общества, которые существовали и до этого, и которые лишь выявила пандемия.

Пандемия стала небывалым кризисом, в котором мир столкнулся с общим врагом. К несчастью, правительства не выработали совместного ответа на эту глобальную угрозу, — подытожил генсек.

Он добавил, что ООН с самого начала пандемии предоставляла руководство, которое должно было стать основой для «скоординированных глобальных действий». Но реакция, по словам главы ООН, была «фрагментарной и хаотичной». Гутерриш подчеркнул, что нельзя допустить аналогичной ситуации с распространением вакцин от коронавируса, которые должны стать «всеобщим достоянием».

Как сообщал NEWS.ru, директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли дал негативный прогноз на предстоящий год. В своём выступлении на специальном заседании Генассамблеи ООН Бизли подчеркнул, что 2021 год принесёт миру самый тяжёлый гуманитарный кризис за последние 75 лет. Он считает, что учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией коронавирусной инфекцией, следующий год будет «катастрофическим».