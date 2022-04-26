Генсек ООН заявил, что вопрос гуманитарных коридоров на Украине не решается

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным / Фото Владимир Астапкович/РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация с созданием гуманитарных коридоров на Украине не решается. Он предложил России и Украине создать контактную группу, которая бы координировала действия двух стран по этому вопросу. Глава организации добавил, что для решения этой задачи могут быть привлечены ресурсы Международного комитета Красного Креста, пишет РИА Новости.

Мы сталкиваемся с рядом ситуаций, в которых Россия объявляет о создании коридора, Украина заявляет о создании другого коридора, и ситуация такая, что это не выполняется на практике, — пояснил Гутерриш.

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в свою очередь рассказал, что украинские власти согласились на предложение ООН по созданию гуманитарной контактной группы с Россией.

Президент России Владимир Путин ранее призвал украинских военных освободить мирных жителей на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе, если они действительно там есть. Глава государства заявил, что в случае отказа ВСУ отпустить гражданских они ничем не будут отличаться от террористов. Российский лидер также отметил, что власти Украины должны отдать приказ сложить оружие украинским военным на комбинате.