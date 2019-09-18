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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от поездки в Нью-Йорк и от участия в дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН из-за политической ситуации в стране после парламентских выборов.

Как сообщает израильское радио Kan, вместо Нетаньяху на Генассамблее выступит глава МИДа страны Исраэль Кац. По итогам парламентских выборов 17 сентября Нетаньяху пообещал сформировать «правое правительство». Однако пока его партия...