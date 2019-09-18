https://static.news.ru/photo/8a4596a8-da35-11e9-86fd-fa163e074e61_660.jpgАнтониу ГутерришФото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал ситуацию с невыдачей въездных виз в США для участия в сессии Генассамблеи президенту Ирана Хасану Рухани и министру иностранных дел Мохаммаду Джаваду Зарифу.
ООН находится в контакте с США по вопросам получения виз и надеется, что это поможет решить проблему, — цитирует Гутерриша РИА Новости
Ранее иранские СМИ распространили информацию о том, что Рухани и Зариф могут не попасть на сессию Генеральной Ассамблеи ООН из-за отказа в американской визе. Глава иранского МИДа затем подтвердил, что у него и президента пока нет въездных документов, однако отметил, что ситуация может измениться.
Президент США Дональд Трамп поручил Минфину существенно усилить санкции против Ирана, сообщал News.ru.