Генсек ООН встретится с Эрдоганом перед переговорами в Москве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует посетить Турцию для переговоров с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне своего общения с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба международной организации. Через день после визита в Россию Гутерриш посетит Киев.

Генеральный секретарь посетит Анкару, Турция, где 25 апреля его примет президент Реджеп Тайип Эрдоган, — гласит официальное заявление организации.

На следующий день, 26 апреля, запланирован визит генсека ООН в Москву, где он встретится с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он планирует обсудить «срочные шаги» по установлению мира на Украине.

Также генеральный секретарь организации прибудет на Украину с визитом 28 апреля. Там он проведёт встречу с президентом Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Также Гутерриш поговорит с сотрудниками работающей на Украине всемирной организации, чтобы обсудить «расширение гуманитарной помощи» населению Украины.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ранее провёл беседу по телефону с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Обе стороны рассмотрели возможности урегулирования конфликта на Украине. Отмечается, что собеседники обсудили запланированную встречу Гутерриша с Владимиром Путиным.