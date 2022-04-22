Генсек ООН встретится с Эрдоганом перед переговорами в Москве
Ксения Голуб
Ксения Голуб
08:00, 24 апреля 2022
Генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришФото: Xie E /Global Look Press
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует посетить Турцию для переговоров с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне своего общения с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба международной организации. Через день после визита в Россию Гутерриш посетит Киев.
Генеральный секретарь посетит Анкару, Турция, где 25 апреля его примет президент Реджеп Тайип Эрдоган, — гласит официальное заявление организации.
На следующий день, 26 апреля, запланирован визит генсека ООН в Москву, где он встретится с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он планирует обсудить «срочные шаги» по установлению мира на Украине.
Также генеральный секретарь организации прибудет на Украину с визитом 28 апреля. Там он проведёт встречу с президентом Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Также Гутерриш поговорит с сотрудниками работающей на Украине всемирной организации, чтобы обсудить «расширение гуманитарной помощи» населению Украины.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ранее провёл беседу по телефону с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Обе стороны рассмотрели возможности урегулирования конфликта на Украине. Отмечается, что собеседники обсудили запланированную встречу Гутерриша с Владимиром Путиным.