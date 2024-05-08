Генсек ООН направит Путину письмо в связи с инаугурацией

Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направит президенту РФ Владимиру Путину письмо в связи с его инаугурацией, заявил ТАСС официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. По его словам, он делает так каждый раз при вступлении в должность главы какого-либо государства или повторной инаугурации.

Генеральный секретарь направит письмо, как он делает каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства, — сказал Дюжаррик.

Американская газета The New York Times написала, что Путин, который впервые занял президентский пост в 1999 году, стал одним из самых «долговечных» политиков России. Журналисты подсчитали, что если он пробудет на своем посту весь новый шестилетний срок, то станет самым «долговечным» российским лидером со времен императрицы Екатерины Великой в XVIII веке.

Британское бульварное издание The Mirror усмотрело в инаугурационной речи Путина «угрозу Западу» после его заявления, что россияне являются великим народом, который преодолеет все преграды. Посол Великобритании бойкотировал приглашение на инаугурацию Путина. В британском МИД объяснили это «протестом против СВО».

Европейская версия Politico допустила, что произойдет «перетасовка» правительства России после президентских выборов. Там отметили, что состав правительства «может пролить свет на планы Путина на новый шестилетний срок».