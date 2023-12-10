Генсек ООН указал на подрыв авторитета Совета Безопасности Гутерриш заявил о подрыве авторитета СБ ООН из-за резолюции по сектору Газа

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Авторитет Совета Безопасности ООН подорван из-за неспособности органа выполнить резолюцию Генассамблеи о прекращении огня в секторе Газа, заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш на открытии Дохийского форума в Катаре. Он указал на беспрецедентное число жертв конфликта на Ближнем Востоке и предупредил о гуманитарной катастрофе и появлении эпидемий в регионе. При этом глава ООН подчеркнул, что не готов сдаваться и продолжит призывать к прекращению огня.

Авторитет и доверие к ООН и Совету Безопасности были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми, — отметил он.

Ранее в декабре Гутерриш раскритиковал гуманитарную резолюцию СБ ООН по Газе, назвав ее несостоятельной. Он подчеркнул, что условия на земле не позволяют оказывать какую-либо значительную помощь населению и ситуация перерастает в катастрофу с необратимыми последствиями.

Кроме того, Гутерриш впервые за шесть лет пребывания на своем посту воспользовался статьей 99 Устава ООН и направил письмо на имя председателя СБ ООН. Такие случаи предусмотрены, когда генсек намерен донести до сведения пятерки стран-членов «любые вопросы, которые могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности». Пекин приветствовал такой шаг со стороны Гутерриша.