https://static.news.ru/photo/9cadceb0-5a5e-11ea-b1d7-fa163e074e61_660.jpg Антонио Гутерриш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал обострение в Идлибе одним из самых тяжёлых моментов за всё время вооружённого конфликта в Сирии.

Как передаёт ТАСС, генсек заявил журналистам, что ситуация в на северо-востоке Сирии не имеет военного решения. По его словам, сейчас «настал момент» для действий дипломатов. Гутерриш отметил, что «в контакте со всеми вовлечёнными сторонами» он выступал с единственным посылом — отказаться от дальнейшей эскалации. Генсек при этом не уточнил, с кем именно он общался по этому вопросу.

Гутерриш также анонсировал отправку гуманитарной миссии в Идлиб.

Как писал NEWS.ru, в ночь на 28 февраля при авиаударе сирийских правительственных сил погибли десятки турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену». Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации 5 или 6 марта.