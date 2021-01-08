Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945-м

https://static.news.ru/photo/eeccb622-5371-11eb-b739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cancillería Argentina/wikipedia.org

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сравнил нынешний год с 1945-м, отметив, что сегодня война ведётся с коронавирусной инфекцией и другими вызовами времени. Об этом он заявил в ходе мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания организации.

Мы переживаем момент, как в 1945 году. Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведётся против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы всё ещё проигрываем долгую битву с изменением климата, — цитирует РИА Новости Гутерриша.

Он также подчеркнул, что в сегодняшних реалиях сохраняется потребность в международном сотрудничестве, но конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи.

В нашем взаимосвязанном мире нам нужен многосторонний подход. Мы должны превратить нашу глобальную систему в глобальное партнёрство, — отметил генсек.

Ранее Гутерриш призвал лидеров различных стран объявить чрезвычайное положение в связи с ухудшением климатической ситуации. По его словам, государства, подписавшие Парижское соглашение по климату, не исполняют взятые на себя обязательства по охране окружающей среды.

Как сообщал NEWS.ru, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что угроза распространения ядерного оружия и конфронтации вновь вернулась в международную повестку из-за роста геополитической напряжённости.