https://static.news.ru/photo/1beb79ec-6302-11ea-a772-fa163e074e61_660.jpg 5 августа 1945 года. Разрушение Хиросимы после падения ядерной бомбы Фото: Keystone Pictures Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Температура Мирового океана достигла рекордных отметок, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, потепление воды эквивалентно количеству тепла, которое выделилось бы при пяти атомных бомбардировках Хиросимы.

Он отметил, что концентрация парниковых газов находится на рекордном уровне за три миллиона лет. Кроме того, последние десять лет стали самыми жаркими за всю человеческую историю, передаёт РИА Новости.

Мы не можем терять время, если мы хотим предотвратить климатическую катастрофу, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало фотографии тающих ледников в Антарктиде. С 6 по 11 февраля снежный покров растаял на 10 см в глубину. Это пятая часть от общего объёма снега, который накапливается там в течение года.