Генсек ООН сообщил, что собирается публично вакцинироваться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/120698a8-3a5c-11eb-8730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделает себе публичную прививку вакцины от коронавируса. Он оговорился, что сделает это, когда это станет возможным.

Я, конечно, намерен принять вакцину, когда она станет для меня доступна и когда ситуация будет подходящей, — цитирует его ТАСС.

Гутерриш добавил, что сделает это публично. Однако он не стал уточнять, какую именно вакцину будет применять.

Как писал NEWS.ru, в ближайшие недели королева Великобритании Елизавета II вместе с супругом герцогом Эдинбургским Филиппом сделают прививки от коронавирусной инфекции.

Королева и её муж не будут пользоваться преференциями, которые им даёт высокий статус. Они получат прививку в порядке общей очереди в ходе второго этапа вакцинации, в рамках которого прививки сделают группе лиц старше 80 лет.

Не исключается, что королева публично объявит о своём намерении, чтобы подать пример гражданам. Официальных комментариев на этот счёт не последовало — традиционно медицинская информация о членах королевской семьи является конфиденциальной.